Мировые премьеры на фестивале Юрия Башмета

До официального открытия XIV фестиваля Юрия Башмета остается один день! В программе - девять концертов. Фактически на каждом выступят именитые музыканты и прозвучат премьеры. Так, на сцене Белгосфилармонии сыграет эстонский композитор Эркки-Свен Тюйр. Его симфония "Мифы" и фантасма для оркестра белорусская публика услышит впервые. На этом же концерте состоится и мировая премьера.