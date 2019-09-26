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Мировые премьеры на фестивале Юрия Башмета

До официального открытия XIV фестиваля Юрия Башмета остается один день! В программе - девять концертов. Фактически на каждом выступят именитые музыканты и прозвучат премьеры. Так, на сцене Белгосфилармонии сыграет эстонский композитор Эркки-Свен Тюйр. Его симфония "Мифы" и фантасма для оркестра белорусская публика услышит впервые. На этом же концерте состоится и мировая премьера.

Пианист номер один Турции выступит на сцене Белгосфилармонии

Среди музыкальных гостей фестиваля - и турецкий пианист Фазыл Сай. Его произведения исполняются оркестрами по всему миру. Вместе с оркестром Ростислава Кримера он исполнит авторский "Шелковый путь" и Моцарта.

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