Мирский замок вошел в топ-100 мирового рейтинга. Комплекс занял 89-е место и стал 69-м среди европейских объектов.

Особенность рейтинга в том, что его формируют не эксперты, а мнения путешественников. Аналитики изучили тысячи реальных отзывов и провели редакционные проверки. Примечательно, что международное признание совпало с подготовкой комплекса к большому историческому юбилею - в 2027 году Мирскому замку исполняется 500 лет.

К знаковой дате в музее дополняют экспозицию цифровыми материалами, воссоздают фрагмент итальянского сада и готовят юбилейные издания.

Напомним, что в 2000 году замковый комплекс "Мир" стал первым историко-культурным объектом Беларуси, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.