Мистика и тайны: в Беларуси вышла книга "Маэстро Паганини"

Поэт Руслан Пивоваров презентовал новую книгу в Национальной библиотеке в Минске. "Маэстро Паганини" - это взгляд на итальянского скрипача в стиле романтизма. Автор рассказал о жизни и творчестве Никколо Паганини, которые были овеяны мистикой и тайнами. В книге три поэмы, послесловие в форме эссе и три стихотворения.

Идейным вдохновителем для Пивоварова стал российский поэт и литературовед Алексей Калакутин, который написал предисловие к книге. Иллюстрации создала российская художница Виктория Алябьева. На презентации прозвучали шедевры Паганини, а также отрывки из поэм.

Руслан Пивоваров, поэт, публицист, член Союза писателей Беларуси:

"Личность Паганини, неординарная и загадочная, была всегда для меня интересна. И мне захотелось написать о нем поэтическое произведение, которое бы показало его совершенно с другой стороны, немного мистической. И когда я уже закончил саму поэму, я написал эссе о том, как человек, его талант соотносится с божественным образом. Тогда еще мне захотелось написать несколько тематических стихотворений о его жизни и творчестве".

Книга издана тиражом 200 экземпляров. Купить ее можно в специализированных магазинах Лиды, а почитать в Национальной библиотеке и главных библиотеках Бреста, Гродно и Лиды. В планах автора выпустить книгу в продажу и в столичных магазинах.