Многодетная мать из Витебска Юлия Кутепова учит маленьких девочек рукоделию

Разрабатывать эскизы, шить, создавать коллекции и уверенно держаться на подиуме. Многодетная мать из Витебска Юлия Кутепова учит маленьких девочек областного центра рукоделию и прививает хороший вкус. Дети вместе с педагогами участвуют в съемках клипов, организуют фотосессии, активно гастролируют. Юных дизайнеров знают в России, Франции, Германии. Наш корреспондент Марина Романовская побывала на занятиях и отмечает: сама атмосфера в театре вдохновляет создавать красоту.

И для руководителя, и для детей главное - творчество. Театр моды посещают девочки в возрасте от четырех лет. Занятия начинаются с простого. В дружной компании дети вместе с педагогом вышивают, создают несложные аппликации. Предлагаю посмотреть сюжет и узнать, над чем сейчас работают юные модельеры.

Десятилетняя Диана Бузо посещает театр моды с момента его открытия. За два года научилась не только владеть ниткой с иголкой, но и освоила основы дефиле. Проходят здесь занятия и по театральному мастерству. Маленькие рукодельницы сами рисуют эскизы, шьют игрушки, разрабатывают аксессуары и даже знают, как создать полноценную коллекцию.

Учит детей рукоделию и прививает хороший вкус многодетная мать Юлия Кутепова. Руководитель театра моды вспоминает: в своем детстве она не шила наряды для кукол, а сразу создавала модные образы для себя. Сейчас свой опыт дизайнер передает участницам театра. Юлия Кутепова принципиально отказалась от кастингов, ведь по-настоящему проявить себя маленькие звезды могут только во время творческого процесса.

Во время показа коллекций акцент на шоу. Юлия Кутепова любит работать с натуральными материалами - хлопком, льном. Вместе с маленькими модельерами создает и коллекции hand made из фольги, поролона, бумаги. Сейчас творческий коллектив работает над новыми проектами.