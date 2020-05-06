Многогранный талант художника из династии Кондрусевичей раскрывается в минской мастерской

В виртуальном формате сейчас проходит и значительная часть художественных выставок. Так, например, экспозиция двух братьев - художников Павла и Владимира Кодрусевичей - под названием "Фигура" открылась в Полоцкой художественной галерее.



Минскую же мастерскую одного из братьев - Владимира - посетила наш корреспондент Лариса Гулякевич.



Он работает с маслом и керамикой, а ржавое железо сочетает с сусальным золотом. Как минимум 10 храмов Беларуси имеют его работы. Владимир Кондрусевич продолжает художественные традиции своей творческой семьи.



Дед - знаменитый художник Натан Воронов, отец - известный белорусский композитор Владимир Петрович Кондрусевич. Брат Павел - художник, дядя - брат папы - альтист - преподаватель консерватории Хорватии. С такими творческими генами не найти свое место в искусстве было невозможно.



Владимир - художник-фигуративист. Считает, что вся философия мира зашифрована в человеческом теле. С одной стороны его искусство - многогранное: разные техники и материалы, с другой - он остается верным своей теме.



Долгое время мечтал воплотить идеи в керамике. Современный взгляд на спортивную историю в греко-римском стиле появился в фарфоровой коллекции на тарелках и горшочках.



Одно из творческих направлений мастера - работа с ржавыми предметами, которые он находит на городских свалках. Потом применяет технику золочения. В сочетании сусального золота и железа каждый найдет свою философию.



Много костелов Беларуси имеют фрески или даже целиком раскрашены Владимиром. Новаторский подход к оформлению храма - в Витебском костеле святого Антония.



Сын Владимира 11-летний Ян также натура творческая. Свой талант использует в современном дизайне развлекательных аттракционов.



