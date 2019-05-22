Концерты органной музыки, праздник колокольного звона и ярмарка. Могилев принимает Международный фестиваль "Магутны Божа". Свыше полутора тысяч участников из 14 стран. Впервые на форуме гости из Португалии, Швейцарии и Австрии.Всю неделю в городе будут работать концертные площадки. Лучших исполнителей определит вокально-хоровой конкурс. Немало событий в честь 30-летия возрождения Могилевской епархии. Накануне открыл фестиваль красочный гала-концерт. Немало мероприятий форума пройдет для отдыха всей семьей. Выступления батлеечного театра, мастер-классы по керамике и ткачеству.