Могилев принял фестиваль духовной музыки "Магутны Божа"

Праздник колоколов, конкурс хоровых коллективов и тематические ярмарки. Могилев принял один из самых ярких фестивалей духовной музыки - "Магутны Божа". В этом году событие приурочено и к 30-летию Могилевской епархии. Органная музыка, современное исполнение, барды, итальянская эстрада - вся неделя на концертных площадках города.



Андрей Ястребов - о самых интересных моментах фестиваля. Ударные, акустическая гитара, а главное - родной язык. В случае с Андреем и Вероникой Плотниковыми из города, который даже тяжело выговорить, - Йыхви - эстонская. Однако трудностей перевода для зрителя никаких, ведь главное - не слова, а дружеские искренние отношения между странами.



Елена - из Беларуси, Евгений - из Литвы. Эта музыкальная пара вообще считает свой семейный дуэт международным. Делятся: фестиваль привлек своей многогранностью, ведь здесь вместе разные конфессии. Более полутора тысяч музыкантов, вокалисты из 14 стран: США, России, Финляндии, впервые из Португалии, Швейцарии, Австрии. Музыка звучит со всех концертных площадок. С утра до позднего вечера. Даже рэп о ценностях, которые иногда теряют люди.



Итальянская эстрада также пожаловала в Могилев. Настоящие звезды - Пьеро Монтанаро и дуэт «Кантавино Док». Под аккомпанемент симфонического оркестра и соло. В восхищении от уровня фестиваля. Концерты органной музыки и, разумеется, классика фестиваля - конкурс хоровых коллективов (в том числе церковных) и вокалистов. Его принимает костел Успения Пресвятой Девы Марии со своей неповторимой акустикой и антуражем.



А еще - многочисленные встречи. В том числе с важными персонами, которые также впечатлены масштабами праздника. Например, представитель Ватикана в Беларуси, дипломат, апостольский нунций Габор Пинтер. В этом году он среди почетных гостей фестиваля.



Выставки, ярмарки. Фестиваль получился по-семейному теплым с программой на любой вкус. Еще одна особенность - каждый день фестиваля начинается и завершается колоколами. Чудесную мелодию слышно по всему городу. Вот и сегодня - незабываемое утро.