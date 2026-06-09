Молодечно приглашает на XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Молодечно уже живет фестивалем белорусской песни и поэзии! В 2026 году город принимает юбилейный, 25-й форум. Торжественное открытие состоится в пятницу, 12 июня. В городе работают первые праздничные площадки, литературные гостиные, музейные пространства.

Расскажем, как город подготовился к музыкально-поэтическому форуму.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии на старте

На самой познавательной и популярной молодечненской локации - в амфитеатре - происходят самые яркие события Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Между тем в этом году главной фестивальной сцене исполняется 15 лет - ее построили в 2011 году.

В эти дни амфитеатр благоустраивают и наводят лоск. Скоро здесь начнут размещать необходимую звуковую и видеотехнику (ведь традиционно с торжественного открытия и закрытия форума прямые трансляции будет вести Белтелерадиокомпания). Свидетельства того, что город подготовился к празднику, повсюду: и в парке Победы, и в центре города, и на главных улицах. Локации около памятников, Дворца культуры, образовательных учреждений, библиотек - везде афиши, баннеры, билборды, особые знаки и символы.