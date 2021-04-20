Молодечно принимает Международный фестиваль искусств "Вёска fest"

"Вёска fest" в Молодечно. Творческие коллективы из разных городов Беларуси представляют свои номера в рамках II Международного фестиваля искусств. В первый день жюри и зрители оценивали выступления региональных театров моды и хореографические коллективы из Орши, Витебска, Новополоцка, Сморгони, Островца, Слуцка, Фаниполя и Молодечно. Основные критерии при выборе победителей - артистизм и музыкальность, постановка и оригинальность номера, сценический образ и имидж.



Второй форум сохранил статус международного, но в этом году номера участников из других стран - России, Украины, Казахстана, Эстонии и Нидерландов - жюри оценивает дистанционно.



