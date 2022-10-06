Молодежный театр эстрады подготовил праздничный концерт ко Дню матери

Ко Дню матери Молодежный театр эстрады подготовил праздничный концерт "Хиты для мам", который пройдет 14 октября во Дворце Республики, сообщил корреспондент агентства "Минск-Новости".

Атмосферу незабываемого шоу зрителям подарят заслуженные артисты белорусской эстрады: Жанет, Руслан Чернецкий. Также на сцене выступят Александра Гайдук, Елена Гришанова, Александр Сухарев, Анна Благова, Гюнешь, Шир, Ольга Колесникова, Александр Сухарев, Ольга Змурщик, Максим Сокол, MARTWIN.







Добавят колорита и праздничного настроения шоу "Аллюр", ансамбль "Верасы", группа ByCity, музыкальный проект "Земля и Небо", шоу-театр Татьяны Пановой "Хвилинка" в сопровождении танцевального проекта FUSION.



Среди приглашенных гостей - Белорусский государственный ансамбль "Песняры" и заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха. Они споют свои лучшие хиты и поздравят матерей.

