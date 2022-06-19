Молодежный театр эстрады презентовал премьеру - мюзикл "Гурьянов"

История одного из самых почитаемых старцев православной церкви в мюзикле. Театр эстрады презентовал премьеру "Гурьянов". Мюзикл-биография рассказывает об отце Николае Гурьянове - человеке, который приводил людей к Богу, излечивал душевные и физические болезни. Пьеса оригинальная, написана художественным руководителем Владиславой Артюковской специально для постановки в Молодежном театре эстрады.