Монументальная классика от ведущих солистов Европы в Минске

В концертном зале "Верхний город" прозвучал чарующий Шуман, волнующий Брамс, блестящий Шостакович. Пианист и аккомпаниатор Вячеслав Спиридонов - уроженец Беларуси, лауреат международных конкурсов - впервые выступил перед минским зрителем в дуэте со знаменитым виолончелистом Львом Сивковым. Любители классической музыки оценили проникновенную интерпретацию известных произведений.

Сейчас музыканты работают в Швейцарии и активно гастролируют. Перед тем как приехать в Минск, они дали концерт монументальной классики в Бресте в сопровождении оркестра.