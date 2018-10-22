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Монументальная классика от ведущих солистов Европы в Минске
В концертном зале "Верхний город" прозвучал чарующий Шуман, волнующий Брамс, блестящий Шостакович. Пианист и аккомпаниатор Вячеслав Спиридонов - уроженец Беларуси, лауреат международных конкурсов - впервые выступил перед минским зрителем в дуэте со знаменитым виолончелистом Львом Сивковым. Любители классической музыки оценили проникновенную интерпретацию известных произведений.
Сейчас музыканты работают в Швейцарии и активно гастролируют. Перед тем как приехать в Минск, они дали концерт монументальной классики в Бресте в сопровождении оркестра.
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