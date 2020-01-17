Мультфильмы белорусского производства оценят в Нью-Йорке

Два проекта "Беларусьфильма" попали в конкурсный шорт-лист анимационного кинофестиваля "Anny". Форум проводится ежегодно и включает международные показы. За четыре года на престижном фестивале увидели более 11 000 фильмов со всего мира. В этот раз наши ленты - "Лучшее место в мире" и "Данте. Беатриче" - выбраны экспертной комиссией из двух сотен заявок. Сценарии разрабатывали сотрудники "Беларусьфильма", мультфильмы успели уже завоевать ряд наград в России, Украине, Индии и Болгарии.



"Беларусьфильм" ежегодно выпускает до 90 мультипликационных минут. Цена одного мультфильма - около 200 000 белорусских рублей. Эта сумма идет на производственную часть.



