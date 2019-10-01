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Мурал минского фестиваля Vulica Brasil разместился под путепроводом возле Железнодорожного вокзала

"Мгновенность" притягивает внимание минчан! Последний мурал минского фестиваля Vulica Brasil полностью завершен. Масштабное граффити разместилась под путепроводом на улице Бобруйской возле Железнодорожного вокзала. Несколько недель над произведением работала команда стрит-арт художников. Сначала они в темное время суток с помощью проектора переносили на стену контур изображения. А потом завершали работу акриловыми красками, после чего покрывали все слоем специального лака. Полотно выполнено в авторском стиле с элементами графики.

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