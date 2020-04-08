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Мурал "Мой Минск" подарит столице уличный художник Александр Благий
Минск - как на древней гравюре... В центре столицы на Мясникова уличный художник Александр Благий создает арт-объект - подарок городу. "Мой Минск" - именно так называется мурал. На полотне во весь фасад здания в нюдовых оттенках: печать Магдебургского права, старый город, а в центре девочка - как символ юности, красоты и непосредственности. Именно таким видит нашу столицу автор.
Последние штрихи муралу художник придаст к концу недели. Его стрит-арт-объекты уже дополняют улицы Калинина, Захарова, но, помимо Минска, также известны в Алматы, Белостоке и Гданьске.
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