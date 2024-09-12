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Музей под открытым небом в Строчицах принимает фестиваль "Венок дружбы"
Музей под открытым небом в Строчицах принимает фестиваль "Венок дружбы".
Фестиваль "Венок дружбы"
Первое, что вплелось в "Венок дружбы", это, конечно же, хорошая погода. Молдаване зажгли солнце и раскрасили все пространство Музея народной архитектуры и быта яркими красками.
В самом эпицентре праздника - молдавское подворье. Кусочек страны Молдова на белорусской земле. И здесь готовят национальное блюдо - мамалыгу. Каравай уже нарезан на столе. Всевозможные закатки, фрукты, овощи, соленые арбузы или маринованные. Конечно же, будет представлено и молдавское вино.
Главное, здесь будет звучать молдавская музыка, все будут танцевать, праздничный фестивальный интерактив, которым мы хотим сказать вовсе не о том, что мы разные, мы говорим о том, чем мы похожи. А чем мы похожи? Конечно же, своим миролюбивым и добрым характером, национальным костюмом. Мы похожи нашей культурой, нашими традициями.
"Белорусы - очень добрый народ. Мы любим дружить. Мы дружим со всеми, кто хочет дружить с нами. И самое главное, чтобы сохранять, передавать подрастающему поколению наши белорусские танцы, обряды, традиции, мы не можем не изучать культуру других, соседних, народов. Когда мы изучаем другую культуру, мы же обогащаемся сами. Это очень хорошо", - поделился директор Музея народной архитектуры и быта Беларуси Эдуард Богданович.
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