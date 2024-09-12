Музей под открытым небом в Строчицах принимает фестиваль "Венок дружбы".

Фестиваль "Венок дружбы"

Первое, что вплелось в "Венок дружбы", это, конечно же, хорошая погода. Молдаване зажгли солнце и раскрасили все пространство Музея народной архитектуры и быта яркими красками.

В самом эпицентре праздника - молдавское подворье. Кусочек страны Молдова на белорусской земле. И здесь готовят национальное блюдо - мамалыгу. Каравай уже нарезан на столе. Всевозможные закатки, фрукты, овощи, соленые арбузы или маринованные. Конечно же, будет представлено и молдавское вино.

Главное, здесь будет звучать молдавская музыка, все будут танцевать, праздничный фестивальный интерактив, которым мы хотим сказать вовсе не о том, что мы разные, мы говорим о том, чем мы похожи. А чем мы похожи? Конечно же, своим миролюбивым и добрым характером, национальным костюмом. Мы похожи нашей культурой, нашими традициями.