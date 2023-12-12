Порядка 280 предметов наивного изобразительного жанра. Музей белорусской маляванки в Заславле представляет крупнейшее в Беларуси собрание инситного искусства. Недавно открытое учреждение предлагает посетителям не просто просмотр экспозиций, но и тематические экскурсии, а также мастер-классы, во время которых все желающие могут изготовить себе на память сувенир в стиле маляванки. Разнообразие активностей в музее проводят местные энтузиасты - семейный клуб "Заслаўскія фарбы".