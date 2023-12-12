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Музей белорусской маляванки в Заславле представляет крупнейшее в Беларуси собрание инситного искусства

Порядка 280 предметов наивного изобразительного жанра. Музей белорусской маляванки в Заславле представляет крупнейшее в Беларуси собрание инситного искусства. Недавно открытое учреждение предлагает посетителям не просто просмотр экспозиций, но и тематические экскурсии, а также мастер-классы, во время которых все желающие могут изготовить себе на память сувенир в стиле маляванки. Разнообразие активностей в музее проводят местные энтузиасты - семейный клуб "Заслаўскія фарбы".

К предстоящим зимним праздникам - Рождеству и Новому году - в музее проходят занятия по изготовлению бумажной игрушки в виде персонажей маляванок знаменитой белорусской художницы Алены Киш. В планах - открытки ручной работы для тех, кто хочет отправить друзьям поздравление в национальном стиле.

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