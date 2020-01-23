3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Музей человека открылся в Минске
От доисторических раскопок динозавров до имитации кровеносной системы. Сегодня в Минске открылся Музей человека. Он разместился на Октябрьской площади во Дворце Республики.
Все 70 экспонатов интерактивные. Дополнительный эффект создают технологии дополненной реальности. На анатомической экспозиции побывала и Елена Витко.
Половина императорского пингвина, 47 голубей или 560 летучих мышей. Так свой вес измеряет Александра Бегун. 4-летняя девочка с удовольствием изучает все интерактивные элементы в Музее человека.
70 экспонатов на площади в 600 квадратов
Новый музей находится в самом центре столицы на цокольном этаже Дворца Республики. На площади в 600 квадратов разместились 70 экспонатов. Все пространство разделили на 7 тематических зон. "Возможности тела", "Органы чувств", "Животные и микроорганизмы", "Анатомия человека" и другие.
Дарья Хаткевич, экскурсовод Музея человека:
"Здесь у нас находится зона физических возможностей. Например, можно подтянуться, кто дальше. Далее экспонат велосипед, где можно сравнить, насколько быстро вы двигаетесь по сравнению с кем. Там представлены различные животные. Можно посмотреть, быстрее ли слона вы, обгоните ли его".
В музее переплелись прошлое и современность
Там можно примерить образ археолога, а в соседней секции погрузиться в виртуальный мир. Но основное место занимают экспонаты, которые знакомят с анатомией человека.
Еще один экспонат моделирует работу сердечной системы, показывает, как кровь циркулирует по сосудам.
Вот эта установка позволяет услышать ритм сердца. Для этого надо приложить палец к специальным датчикам. Они измерят пульс и визуализируют его с помощью барабана.
Все измерения можно сравнить с нормой, а затем записать в карточку здоровья. Такие бланки выдают каждому посетителю.
Карина Жабровская, администратор Музея человека:
"Я думаю, музей интересен любому возрасту. Основное это, конечно, семьи, которые приходят к нам с детками любого возраста. Деткам младшего возраста интересно все интерактивное. Все можно потрогать, поизучать, запустить экспонаты. Они наглядно показывают работу нашего организма".
Кроме экскурсий в музее проводят и мастер-классы
А в будущем в развлекательной программе появятся эксперименты и научные шоу.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов