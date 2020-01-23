Музей человека открылся в Минске

От доисторических раскопок динозавров до имитации кровеносной системы. Сегодня в Минске открылся Музей человека. Он разместился на Октябрьской площади во Дворце Республики.



Все 70 экспонатов интерактивные. Дополнительный эффект создают технологии дополненной реальности. На анатомической экспозиции побывала и Елена Витко.



Половина императорского пингвина, 47 голубей или 560 летучих мышей. Так свой вес измеряет Александра Бегун. 4-летняя девочка с удовольствием изучает все интерактивные элементы в Музее человека.





70 экспонатов на площади в 600 квадратов

Новый музей находится в самом центре столицы на цокольном этаже Дворца Республики. На площади в 600 квадратов разместились 70 экспонатов. Все пространство разделили на 7 тематических зон. "Возможности тела", "Органы чувств", "Животные и микроорганизмы", "Анатомия человека" и другие.

Дарья Хаткевич, экскурсовод Музея человека:

"Здесь у нас находится зона физических возможностей. Например, можно подтянуться, кто дальше. Далее экспонат велосипед, где можно сравнить, насколько быстро вы двигаетесь по сравнению с кем. Там представлены различные животные. Можно посмотреть, быстрее ли слона вы, обгоните ли его".



В музее переплелись прошлое и современность

Там можно примерить образ археолога, а в соседней секции погрузиться в виртуальный мир. Но основное место занимают экспонаты, которые знакомят с анатомией человека.

Еще один экспонат моделирует работу сердечной системы, показывает, как кровь циркулирует по сосудам.

Вот эта установка позволяет услышать ритм сердца. Для этого надо приложить палец к специальным датчикам. Они измерят пульс и визуализируют его с помощью барабана.

Все измерения можно сравнить с нормой, а затем записать в карточку здоровья. Такие бланки выдают каждому посетителю.

Карина Жабровская, администратор Музея человека:

"Я думаю, музей интересен любому возрасту. Основное это, конечно, семьи, которые приходят к нам с детками любого возраста. Деткам младшего возраста интересно все интерактивное. Все можно потрогать, поизучать, запустить экспонаты. Они наглядно показывают работу нашего организма".



Кроме экскурсий в музее проводят и мастер-классы