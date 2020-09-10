Музей древнебелорусской культуры, этнографии и фольклора НАН расширяет экспозиции

Музей древнебелорусской культуры, этнографии и фольклора Национальной академии наук восстанавливает свои помещения и расширяет экспозиции.



Завершен текущий ремонт, который начался в прошлом году. Сейчас акцент - на наполнение музейных рекреаций. Экспонатура, которой предполагают наполнить объект, по-прежнему будет знакомить зрителя с сакральным искусством, декоративно-прикладным творчеством разных регионов Беларуси, с деревенским и городским национальным костюмом, но есть и новинки.



Наталья Бордиловская увидела возрождение музейных комнат (видео).



