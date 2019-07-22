Музей древнебелорусской культуры выдал первый альбом эксклюзивной серии - коллекции

Музей древнебелорусской культуры Национальной академии наук выдал первый альбом эксклюзивной серии - коллекции.



Глянцевое издание расскажет и покажет предметы историко-культурного наследия из фондов музея. Стартовали с сакральной живописи. Как проводят реанимацию исторического наследия, расскажет Нина Можейко.



Скальпель, зажим, пинцет. Идет операция по спасению исторической ценности.

Реставратор - тот же хирург, а точнее лекарь старины. Очищает от пыли и грязи отворот иконы, чтобы после продублировать икону на новое полотно. Кстати, "родное" пришлось даже подлатать.



В реставрационную лабораторию предметы попадают из фондохранилища Музея древнебелорусской культуры. 600 квадратных метров, более 30 тысяч единиц хранения. Иконопись, сакральная скульптура, художественные и бытовые ткани, керамика, стекло собирались десятилетиями. Попали на баланс музея со статусом научного достояния различными путями: закупки, подарки и, конечно, экспедиции. За год их проводят по три-четыре. Кстати, экспонаты еще и практический материал - по ним учат новое поколение реставраторов Академии искусств.

Это не временная экспозиция, а настоящая лаборатория.

Отсюда иконы попадают прямо на стол к студентам, которые проходят копийную практику. Вот эта икона Николая Чудотворца поступила из деревни Чернеково Березовского района Брестской области. Согласно книге поступлений, номер 228. Все подсчитано, все сделано таким образом, чтобы без труда найти экспонат.



В этом году спасли вот эту икону приблизительно первой половины XVIII века. В процессе реставрации выяснилось: икона имеет два живописных слоя. Униатского Христа просто изменили на православного согласно тогдашней "моде". А вот писать имена художников было не комильфо. Поэтому установление личности автора - еще одно направление исследований.



Сакральная коллекция музея по своим размерам вторая в стране.