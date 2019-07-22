Музей древнебелорусской культуры выпустил первый альбом эксклюзивной серии - коллекции

Музей древнебелорусской культуры Национальной академии наук выпустил первый альбом эксклюзивной серии - коллекции. Глянцевое издание расскажет и покажет предметы историко-культурного наследия из фондов музея. Начали с сакральной живописи. Как проводят реанимацию исторического наследия - Нина Можейко.



Скальпель, зажим, пинцет… Идет операция по спасению исторической ценности. Реставратор - тот же хирург, точнее, врач старины. Очищает от пыли и грязи оборот иконы, чтобы после продублировать ее на новое полотно. Кстати, родное пришлось даже подлатать.



В реставрационную лабораторию предметы попадают из фондохранилища Музея древнебелорусской культуры. 600 квадратных метров, более 30 000 единиц хранения. Иконопись, сакральная скульптура, художественные и бытовые ткани, керамика, стекло собирались десятилетиями. Попали на баланс музея со статусом научного достояния разными путями: закупки, подарки и, конечно, экспедиции - в год проводят по 3-4. Кстати, экспонаты еще и практический материал: по ним обучают новое поколение реставраторов Академии искусств.



Это не временная экспозиция, а настоящая лаборатория. Отсюда иконы попадают прямо на стол к студентам, которые проходят копийную практику. Вот это икона Николая Чудотворца. Она поступила из деревни Черняково Березовского района Брестской области. По книге поступлений, номер 228. Все подсчитано, все сделано таким образом, чтобы без труда найти экспонат.



В этом году спасли вот эту икону приблизительно первой половины XVIII столетия. В процессе реставрации выяснилось: икона имеет два живописных слоя. Униатского Христа просто заменили православным по тогдашней моде. А вот писать имена художников было непринято. Поэтому выяснение личности автора - еще одно направление исследований.



Сакральная коллекция музея по своим размерам вторая в стране. Только живописи здесь почти 700 памятников. 280 из них выпустили в глянце. "Белорусская иконопись. От XVI века до начала XX" - первый альбом запланированной серии, которая даст представление о каждом собрании музея. Многотысячный фонд можно будет разместить на одной полке.