Музей Янки Купалы отмечает юбилей - 100 лет исполняется "Спадчыне"

В год 140-летия со дня рождения Янки Купалы Государственный литературный музей его имени отмечает еще один юбилей - 100 лет исполняется "Спадчыне". Это первый выданный в Беларуси сборник, назван он, как и одно из самых известных и любимых стихотворений Купалы. К юбилею книги музей подготовил тематическую выставку, в которую вошли оригинальные документы, рукописи, личные вещи песняра. Они дают полную картину того времени. Отдельный интерес представляет и прижизненный сюжетный портрет Купалы, единственный в своем роде.