Музей истории Великой Отечественной войны приглашает на экскурсии в фондохранилище

Совершить путешествие во времени. Музей истории Великой Отечественной войны организовал экскурсии в помещения, где ограничен доступ даже для научных сотрудников. Елена Бормотова о правилах поведения в фондохранилище.



Обычно в эти помещения музея посторонним вход запрещен. Но три раза в неделю посетителей пускают в фонды. Пока экскурсии доступны в одном из 17 хранилищ. Помещение, в которое и не каждый сотрудник попасть может, впервые раскрывает свои тайны для гостей музея.





Где и как хранятся экспонаты Музея истории Великой Отечественной войны

Специальное хранилище, которое еще при строительстве музея проектировалось под открытые фонды. В музее его называют "шкатулкой". Здесь несколько степеней защиты. На постоянном хранении 3 из 30 музейных коллекций - сувениры, декоративно-прикладное искусство и рукописные партизанские журналы - историко-культурная ценность международного значения.

Римма Рум, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Опасения были, естественно. Прежде всего это связано с хранением предметов. Потому что здесь у посетителей прямой доступ к музейным предметам имеется. Здесь вы можете видеть специальные витрины, сигнализация - все это есть, чтобы от каких-то внешних факторов (т.е. от посетителей) эти предметы уберечь".

Меры безопасности для раритетов войны

Попасть в "шкатулку" одновременно могут не более 10-ти человек. Здесь запрещено фотографировать и снимать. Но посетители раньше других могут увидеть новые музейные предметы, которые попали в фонды за последние полгода. Неизвестно, когда их представят в экспозиции и представят ли вообще. Ведь из 155 тысяч единиц хранения в музейных залах выставлено чуть более 3 тысяч экспонатов.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Иконку Николая Чудотворца жена вшила в карман возле сердца. И он проходил всю войну и остался жив - муж. И когда он вернулся, уже после смерти эту историю дочь рассказала и передала в музей эту иконку Николая Чудотворца".



Уникальная возможность первыми увидеть новые поступления

Впервые демонстрируются документы, в том числе акты диверсий, посуда и столовые приборы Третьего рейха. Бутылки из цветного стекла производства Германии, некоторые были изготовлены в Минске во время оккупации. Звезда Героя Советского Союза в оригинале. Это дорогой музейный предмет, коллекционная редкость. Поэтому в экспозиции муляжи. А оригиналы в хранилище, двери и решетки в которые закрываются на дополнительные замки.

Елена Дворецкая, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Золотая Звезда Героя Советского Союза. Всего в нашем собрании в фондах музея 25 звезд. Символично 25 стала Звезда Героя Советского Союза Химича Федора Васильевича, которая была передана к 75-летию нашего музея".