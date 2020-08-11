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Музей истории Великой Отечественной войны приглашает на экскурсии в фондохранилище
Совершить путешествие во времени. Музей истории Великой Отечественной войны организовал экскурсии в помещения, где ограничен доступ даже для научных сотрудников. Елена Бормотова о правилах поведения в фондохранилище.
Обычно в эти помещения музея посторонним вход запрещен. Но три раза в неделю посетителей пускают в фонды. Пока экскурсии доступны в одном из 17 хранилищ. Помещение, в которое и не каждый сотрудник попасть может, впервые раскрывает свои тайны для гостей музея.
Где и как хранятся экспонаты Музея истории Великой Отечественной войны
Специальное хранилище, которое еще при строительстве музея проектировалось под открытые фонды. В музее его называют "шкатулкой". Здесь несколько степеней защиты. На постоянном хранении 3 из 30 музейных коллекций - сувениры, декоративно-прикладное искусство и рукописные партизанские журналы - историко-культурная ценность международного значения.
Римма Рум, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Опасения были, естественно. Прежде всего это связано с хранением предметов. Потому что здесь у посетителей прямой доступ к музейным предметам имеется. Здесь вы можете видеть специальные витрины, сигнализация - все это есть, чтобы от каких-то внешних факторов (т.е. от посетителей) эти предметы уберечь".
Меры безопасности для раритетов войны
Попасть в "шкатулку" одновременно могут не более 10-ти человек. Здесь запрещено фотографировать и снимать. Но посетители раньше других могут увидеть новые музейные предметы, которые попали в фонды за последние полгода. Неизвестно, когда их представят в экспозиции и представят ли вообще. Ведь из 155 тысяч единиц хранения в музейных залах выставлено чуть более 3 тысяч экспонатов.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Иконку Николая Чудотворца жена вшила в карман возле сердца. И он проходил всю войну и остался жив - муж. И когда он вернулся, уже после смерти эту историю дочь рассказала и передала в музей эту иконку Николая Чудотворца".
Уникальная возможность первыми увидеть новые поступления
Впервые демонстрируются документы, в том числе акты диверсий, посуда и столовые приборы Третьего рейха. Бутылки из цветного стекла производства Германии, некоторые были изготовлены в Минске во время оккупации. Звезда Героя Советского Союза в оригинале. Это дорогой музейный предмет, коллекционная редкость. Поэтому в экспозиции муляжи. А оригиналы в хранилище, двери и решетки в которые закрываются на дополнительные замки.
Елена Дворецкая, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
"Золотая Звезда Героя Советского Союза. Всего в нашем собрании в фондах музея 25 звезд. Символично 25 стала Звезда Героя Советского Союза Химича Федора Васильевича, которая была передана к 75-летию нашего музея".
Икона Евфросинии Полоцкой, которая до войны была куплена в Киево-Печерской лавре. С ней всю Великую Отечественную прошел белорусский художник Евгений Рожков. Он чудом остался жив, нося у сердца миниатюрную святыню.
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