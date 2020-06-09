Музей "Лошицкая усадьба" приглашает посетить онлайн-выставку "Нальшанскія сустрэчы"

55 живописных и графических работ разместили в сообществах музея в соцсетях Facebook и "ВКонтакте". Мифы и легенды, природа, старинные местечки, будни сельчан и портреты современников с общей геолокацией. Среди авторов виртуального проекта - заслуженные деятели искусств Беларуси Виктор Барабанцев и Виктор Немцов, лауреат премии "За духовное возрождение" Алесь Суша, известные художники Минского края Галина Беганская, Константин Качан, Эдуард Матюшонок. Также организаторы предлагают пройти онлайн-квест.



