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Музей "Лошицкая усадьба" приглашает посетить онлайн-выставку "Нальшанскія сустрэчы"
55 живописных и графических работ разместили в сообществах музея в соцсетях Facebook и "ВКонтакте". Мифы и легенды, природа, старинные местечки, будни сельчан и портреты современников с общей геолокацией. Среди авторов виртуального проекта - заслуженные деятели искусств Беларуси Виктор Барабанцев и Виктор Немцов, лауреат премии "За духовное возрождение" Алесь Суша, известные художники Минского края Галина Беганская, Константин Качан, Эдуард Матюшонок. Также организаторы предлагают пройти онлайн-квест.
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