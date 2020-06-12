Музей маляванки вскоре появится в Заславле

Заславль в этом году отмечает 1035 лет. Историко-культурный музей-заповедник города, который занимает 113 гектаров, вскоре пополнится новым музеем белорусских маляванок. Почти 300 оригинальных маляванок пока хранятся в фондах и ждут своего часа.Уникальная коллекция рисованных ковров, которые украшали крестьянские дома 100лет назад, собиралась более30 лет по разным уголкам Беларуси.



В новом музееоригинальные работы Язепа Дроздовича, Алены Киш, Федора Суховило. Этотолько часть имен, дошедших до нашего времени. Дополнят экспозицию и современные художники, которые создали свои рисованные ковры по мотивам белорусского народного творчества.



