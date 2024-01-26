Музей Мулявина представляет новую экспозицию "Что хранит семейный архив?"

26 января в Беларуси вспоминают Владимира Мулявина. Вот уже 21 год, как нет с нами знаменитого певца и композитора, создателя и солиста легендарных "Песняров".



В день памяти выдающегося музыканта в Белгосфилармонии можно посетить Музей Мулявина. Новая экспозиция под названием "Что хранит семейный архив?" представляет личные вещи народного артиста Беларуси: предметы, незнакомые широкому кругу, поклонников таланта Песняра. Их в музей совсем недавно передали дочь и сын Мулявина - Марина и Валерий.