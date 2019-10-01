Жители Уручья обеспокоены ситуацией в Парке камней. Мы выяснили - идет реконструкция

Жители микрорайона Уручье выразили обеспокоенность ситуацией в Парке камней. В музее под открытым небом активно работает техника, камни разбросаны по территории. Наша съемочная группа на месте выяснила, что в течение всего октября в музее идет плановая реконструкция. Новыми камнями выкладывают дорожки, старые валуны очищают от мха, воссоздадут и каменные лестницы. Музей является памятником природы республиканского значения. Это своеобразная карта Беларуси - только в уменьшенном варианте. Валунами обозначены населенные пункты, небольшими камешками - реки, а соснами - областные центры. Реконструкция в парке не проводилась с восьмидесятых годов.



Музей валунов под открытым небом находится на пересечении улиц Шугаева и Академика Купревича. В парке более двух с половиной тысяч камней, привезенных со всей Беларуси. Вход на территорию свободный.