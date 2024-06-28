ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Музей-заповедник "Заславль" представил выставку Татьяны Ласки

Заславль раскрывает свой туристический потенциал! Этому древнему городу есть что рассказать и показать. В нынешнем сезоне здесь организовали цикл краеведческих художественных инициатив. Так проект стартовал в музее-заповеднике "Заславль".

Подробнее о нем расскажет Наталья Бордиловская (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все