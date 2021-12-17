Музейный квартал в Минске открыт

Арт-событие десятилетия для всей страны, масштаб которого трудно переоценить. Сегодня день рождения Музейного квартала. Национальный художественный, наконец, завершил первый этап культурной перестройки. Сегодня открыли сразу два корпуса: на улицах Кирова и Маркса. В зданиях в разы больше пространства для творчества юных, для экспозиций заслуженных и реставрации всего ценного. Но! культурный квартал еще предстоит закольцевать - в разработке еще три пусковых комплекса.



Первую экскурсию провел лично мастер Прокопцов. Подробности маршрута - у Лидии Заблоцкой. В этих стенах еще 30 лет назад жили экономисты и философы БГУ. После бизнесмены пытались этот лакомый кусочек на Маркса разорвать в клочья и возвести здесь отель. К счастью, не случилось. 800 квадратов спальных покоев теперь пропитано искусством. В том числе благодаря Президенту, арт-стройка десятилетия завершилась. Новый корпус Национального художественного принимает эстетов!







В корпусе на К. Маркса, 24 теперь есть арт-кафе, сувенирная крама и выставочные залы

Притягивает в буквальном смысле магнитами и кричащими шедеврами наших арт-гениев. Парадный вход не с вешалки - с визуального "десерта"! В краме - эксклюзивные сувениры, что "в тренде". Можно "зарядиться" на искусство и чашкой кофе. Экскурс по арт-кластеру начинаем здесь с премьеры. Древнебелорусское искусство уже пошло в массы. Новинка в меньших форматах: 40 книг о белорусских художниках. Оценил министр Маркевич.

37 миллионов белорусских - такой ценник культурной перестройки. Сами здания - уже памятник. С нуля не перестраивали, но оснастили, что называется, по всем канонам ноу-хау. Климат-контроль, даже пыль здесь убирает специальная программа. Итак, второй этаж - этакий креативный хаб. В кабинетах чистый лист для творчества юных. Афишу мастер-классов и встреч опубликуют с января.

Точечный свет расставляет акценты в темном зале. Прошлись "Ходом Земли" - это новый концептуальный проект от специалистов Национального художественного. В работах белорусских мастеров 20-го века - от экологических проблем до романтики работы в полях.

Возрожденные ценности под куполом храма искусства. Сакральные реликвии, которые наши мастера-реставраторы спасли буквально по кусочкам краски и грунта. Снова для зрителя процесс возрождения икон расписали пошагово. Дают сравнить.





Обновились реставрационные мастерские

Спасителям и спасателям наших реликвий, наконец, долгожданные реставрационные мастерские. Вместо узких кабинетов с обычными партами 15 операционных.

Мастеров возрождения здесь три десятка. Альтернативной команды в Беларуси нет. Так, в перспективе в статусе центра будут спасать картины всех музеев страны. Скоро поедут на стажировку в Третьяковку. Обновленная научная библиотека и депозитарий в 8 залов в помощь сотрудникам. А в доступе посетителей уже более классических 4 процентов картин от всего количества, чем богат музейный архив.

Арт-кластер будет расширяться. Так, уже в работе реконструкция административного корпуса музея, обновление главного дома с колоннами, а финишем станут летние террасы арт-кафе, экраны на фасадах зданий и несколько креативных зон. Кстати, оценить арт-начинку по Маркса, 24 вы можете уже завтра с 11 утра. Наслаждаться разрешается!