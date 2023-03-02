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Музею Хаима Сутина - 15 лет!

Музею Хаима Сутина исполняется 15 лет. Одно из известных культурных заведений не только Червенского района, но и всей Беларуси свою деятельность начало в 2008 году на базе смиловичского Центра творчества детей и молодежи.

Хаим Сутин - художник Парижской школы, уроженец Смиловичей. Арт-пространство знакомит со знаменитым земляком, его наследием и передает традиции творчества сегодняшним юным художникам.

Наталья Бордиловская о вдохновении изобразительным искусством и талантах смиловичского "Улья". Подробности в видео.

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