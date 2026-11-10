Музыка объединяет поколения: в Белгосфилармонии вручили медали Союзного государства

Медали "За вклад в развитие Союзного государства" вручили в Белгосфилармонии. Наградой отмечены представители министерств экономики, транспорта, промышленности и не только.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Результат нашей работы на данный момент состоит в том, что уже все понимают на нашем общем пространстве, что Союзное государство - это не фантом, это реально действующий механизм, это очень эффективно работающая интеграционная структура, которая дает реальную отдачу всем категориям населения: студентам, служащим, рабочим, чиновникам, дипломатам. Каждый мог убедиться на примере подписываемых соглашений, принимаемых решений на уровне глав государств и не только, на уровне правительств также. Я думаю, еще ценность этого формата состоит в том, что задач, которые стоят в его рамках, хватит и будущему поколению управленцев".

Медали удостоен и народный артист СССР Юрий Башмет. Символично, что торжественным аккордом после вручения стал концерт Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра под управлениям маэстро. Виртуозы Союзного государства со сцены Большого зала Белгосфилармонии исполнили произведения Чайковского и Рахманинова.

Грант Башмет, участник Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра:

"Первоначально, конечно, важно то, что все занимаются музыкой и любят музыку, все более-менее одного возраста. Сближают, конечно, в первую очередь не музыкальные интересы, я считаю, а какое-то чувство юмора, какие-то общие моменты из как бы наших миров. В связи с этим получается прекрасный творческий союз. Это, я думаю, исконно один народ в любом случае, мы похожи, и не надо этому сопротивляться".

Юрий Башмет, народный артист СССР, заслуженный артист России:

"По сути, мы просто оформили общую школу мышления музыкального. То есть у нас то, что сегодня модно говорить, менталитет, слово - это суть музыкального мышления. Я вижу, как оживают молодые ребята, музицируя вместе, исполняя гениальную музыку классическую. Очень сильный состав получается. У нас солирует белорусская девочка - виолончелистка Светлана и российский музыкант".

Белорусско‑российский молодежный симфонический оркестр был создан в рамках Союзного государства в 2008 году. В его концертах участвовали известные солисты и дирижеры. В 2023-м после длительного перерыва коллектив возобновил работу под руководством маэстро Башмета.