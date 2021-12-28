"Музыкальная гостиная" в Белгосфилармонии ежегодно встречает музыкой Нового года

От классики Моцарта и Баха до музыки кино Таривердиева и Цфасмана. Такими "Новогодними сюрпризами" радовали в Белгосфилармонии. Ежегодно проект "Музыкальная гостиная" к Рождеству и Новому году готовит особые "музыкальные угощения". В нынешней программе премьеры и известные хиты из советских кинофильмов - таких, как "Ирония судьбы", "17 мгновений весны". Художественный руководитель и пианистка Татьяна Старченко приглашает в свою "Музыкальную гостиную" профессиональных музыкантов-друзей из разных театров и музыкальных коллективов столицы. Это признанные мэтры и совсем молодые креативные музыканты. В новогодней программе звучали произведения белорусских и зарубежных композиторов, классиков и современников. Завершился концерт парафразом, где музыка Дворжака, Моцарта и Чайковского очень гармонично переплеталась с "Маленькой елочкой" и народными песнями.