Музыкальный марафон "Прайм Эра" отгремел на минском стадионе "Динамо", собрав тысячи зрителей и в очередной раз доказав: никакие внешние ограничения и санкции не способны изолировать Беларусь от мировой культуры.

Накануне вечером главная спортивная арена страны превратилась в эпицентр грандиозного шоу, объединившего поколения.



Грандиозное шоу на минском стадионе "Динамо"

Шесть часов исключительно живого звука, переполненный танцпол и невероятная энергетика. Белорусская столица вновь подтвердила свой статус центра притяжения для зарубежных звезд.

Главная изюминка - выступление легенд эпохи евродэнса. Свои суперхиты вживую исполнили Morandi, Snap, Mr. President и многие другие.

Концертная программа завершилась ближе к полуночи ярким выступлением хедлайнеров вечера, оставив у тысяч зрителей воспоминания о самом масштабном музыкальном событии этого сезона.