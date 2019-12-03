Музыкальному колледжу имени М. И. Глинки - 95!

Большую дату отмечает Минский государственный музыкальный колледж имени Глинки. За 95 лет в этих стенах подготовили более 9-ти тысяч исполнителей. Среди выпускников одного из старейших учебных музыкальных учреждений - автор государственного гимна и деятели искусства, имена которых известны за пределами Беларуси. Здесь учатся лауреаты, стипендиаты и обладатели поощрительной премии спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Сегодня воспитанники дадут концерт в филармонии. На сцену выйдут три сотни музыкантов. Поддержат юных виртуозов главные голоса Большого театра Беларуси - Нина Шарубина и Станислав Трифонов, к слову, также выпускник колледжа.



Учащиеся колледжа имени Глинки ведут активную гастрольную деятельность. Так, после дня рождения, оркестр белорусских народных инструментов отправится на международный конкурс в Таллинн. А в следующем семестре воспитанники уедут покорять западную Европу.



