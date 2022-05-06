Музыкальной капелле "Сонорус" - 30 лет

30 лет отмечает уникальный коллектив, объединяющий хор, оркестр и солистов, - музыкальная капелла "Сонорус". В ее репертуаре музыка различных жанров и стилей: академическая и церковная, концертная и театральная, а также эстрадная и джазовая. Все грани деятельности коллектива раскрыла праздничная программа в Белгосфилармонии.



Концерт украсили как классические произведения Фредерика Шопена, так и премьеры современных композиторов. Среди них специально написанная к юбилею коллектива симфоническая фреска "Сияющий день" Вячеслава Кузнецова.