Музыкальные цитаты Прокофьева, триумфаторы Национальной премии, закрытие "Лістапада" - обзор самых интересных культурных событий в рубрике "Променад"

Большой театр Беларуси принимает больших гостей из Москвы и готовится провести выходные под аккомпанемент музыкальных цитат Прокофьева. С именами триумфаторов Национальной премии в области изобразительного искусства знакомят в Центре современных искусств. Раскадровка Минска культурного с Дарьей Тарасовой в рубрике "Променад" (см. видео).