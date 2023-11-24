ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Музыкальные цитаты Прокофьева, триумфаторы Национальной премии, закрытие "Лістапада" - обзор самых интересных культурных событий в рубрике "Променад"

Большой театр Беларуси принимает больших гостей из Москвы и готовится провести выходные под аккомпанемент музыкальных цитат Прокофьева. С именами триумфаторов Национальной премии в области изобразительного искусства знакомят в Центре современных искусств. Раскадровка Минска культурного с Дарьей Тарасовой в рубрике "Променад" (см. видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все