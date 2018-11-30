Музыкальный эксперимент в Минском планетарии - классическая музыка под звездами

Классическая музыка под звездами планетария. Такой музыкальный эксперимент впервые состоялся в Минске. Под куполом Минского планетария, который находится в парке Горького, засияли космические проекции под музыкальные произведения Эдгара Вареза, Клода Дебюсси и других европейских композиторов. В планетарии существует специфическая акустика, которую можно сравнить с акустикой соборов с большими куполами. Качественное звучание классической музыки в исполнении трио - флейта, кларнет и фортепиано - дополняет проекция звездного неба с космическими эффектами.