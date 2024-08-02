Музыкальный фестиваль в Баку объединил более ста артистов. Расскажем, кто представлял Беларусь

В Баку состоялся международный музыкальный фестиваль DREAM Fest - 2024. В нем принимали участие и белорусские артисты. Нашу страну представляли Лера Бернатович, Артем Скороль и группа Cosa Nostra. Белорусские музыканты поддержали фестивальную традицию премьер, исполнив свои новые композиции, а их на берегу Каспийского моря прозвучало немало.