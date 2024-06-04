Дети, джаз и народные инструменты - музыкальный праздник "Дети поют джаз" в пятый раз прошел в Белгосфилармонии.



Юные таланты от 5 до 16 лет исполняли хиты под аккомпанемент Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича. Если для солистов музыкальной школы "АртВокал" репертуар Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона и Чика Кориа - учебная программа, то для народного оркестра джазовые композиции стали премьерными.