"Мы вместе - мы справимся": Березин рассказал о форс-мажорах на "Славянском базаре"

Фото: Пул Первого

Отсутствие крыши над амфитеатром первое время фестиваля "Славянский базар в Витебске" создавало постоянные форс-мажоры из-за непредсказуемой погоды. Об этом в интервью рассказал народный артист России Владимир Березин в "Актуальном интервью".

"Самый большой форс-мажор был в первые лет 20, наверное. Это отсутствие крыши над амфитеатром. Мы знали, что на репетиции - солнце, после репетиции - облака, к вечеру за час до начала - тучи, а перед началом начинается дождь. Ну, никак нельзя к этому было привыкнуть", - вспомнил Владимир Березин.

По его словам, со временем к этой особенности фестиваля начали относиться с юмором. "Мы подумали и поняли, что это хороший знак. Мы даже уже шутили. Александр Григорьевич (Лукашенко - прим. ред.) как-то вышел однажды и сказал: "Так, что-то сегодня не идет дождь. Может нам подождать, когда пойдет? Это же уже традиция", - рассказал артист.



Но для Владимира Березина и его соведущей Алены Спиридович был страшен не дождь. "Для нас был не так страшен дождь, потому что мы все-таки на сцене под крышей. Но бывала температура 7-10 градусов. Мы грели друг друга руками, когда стояли. У нас были локации, когда мы сидим, мы друг другу на спину клали ладонь, чтобы согреть, потому что сценическая одежда, ну, она сценическая, с начесом-то не наденешь. И мы друг другу помогали, нам ставили какие-то подогревы, направляли какие-то софиты", - поделился воспоминаниями народный артист.

Сегодня все эти трудности остались в прошлом и превратились в теплые воспоминания, которые только добавляют эмоций фестивалю. "Я теперь могу сказать, что все прошло. Все печали, тревоги, форс-мажоры остались только как воспоминания, которые добавляют эмоции и подтверждают нашу мысль, которую мы озвучиваем часто: мы вместе - мы все равно справимся, мы вместе - мы все равно праздник не потеряем", - подчеркнул Владимир Березин.

Таким образом, по словам артиста, даже в самых сложных погодных условиях "Славянский базар" всегда оставался настоящим праздником благодаря сплоченности организаторов, участников и зрителей.