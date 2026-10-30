Музыкальный "Пиноккио" и "Идиот" Достоевского прибудут в Минск из нефтегазовой провинции России.

Сургутский музыкально-драматический театр везет два спектакля. Их показы пройдут 30 и 31 октября впервые на сцене минского Театра юного зрителя.

Это второй приезд труппы из далекой Югры. В 2015 году Сургутский театр выступал в Брестском академическом театре драмы.

Спустя 11 лет уже для минского зрителя ставка сделана на лаконичную сценографию, психологизм актерской игры и техничное владение вокалом.

Нынешние гастроли посвятили 30-летию единения народов Беларуси и России. На три показа (мюзикл "Пиноккио" дадут 31 октября на бис) билеты раскуплены.