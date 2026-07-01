На бульваре Мулявина появится музыкальная скамейка в память об артисте

В День Независимости за Белгосфилармонией появится новый арт-объект - музыкальная скамейка с образом первой гитары народного артиста СССР Владимира Мулявина. Голос песняра будет звучать круглосуточно благодаря солнечным батареям.

За воплощением идеи стоят сотрудники и студенты Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко, а финансирование проекта взял на себя один из поклонников творчества музыканта.

Стальная скамья изменит цвет и в ближайшее время переедет с ул. Сурганова в сквер Мулявина.

Дочери песняра уже работают над следующим шагом в сохранении памяти об именитом отце - воплотить изначальный проект мемориальной доски, расположенной на доме артиста по улице Леонида Беды.