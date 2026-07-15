На детском музыкальном конкурсе "Витебск" белоруска набрала максимальное количество баллов
15 июля на сцене концертного зала "Витебск" вновь покоряют звездный олимп участники Международного детского музыкального конкурса.
Юные таланты исполнили песни славянских авторов на одном из славянских языков. Выступление вживую в сопровождении оркестра имени Финберга под руководством Максима Рассохи.
Беларусь представляет 14-летняя брестчанка Елизавета Цуприк. По итогам 14 июля первую строчку турнирной таблицы она разделила с участницей из Казахстана, набрав максимальное количество баллов – 60. По итогам двух конкурсных дней у представительницы Беларуси 130 баллов.
Елизавета Цуприк, участница XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск":
"Песню "Мой дом" специально для меня написал прекрасный композитор Валерий Шмат. Это авторская песня. И эта песня про мой дом, который у меня есть физический, также люди, моя семья, мои питомцы домашние. А также это, конечно, наша родная Беларусь, это наш край. И петь про нее на таком международном фестивале для меня большая гордость и честь".
Международный детский музыкальный конкурс в рамках "Славянки" проходит в 24-й раз. В 2026 году на сцене юные исполнители из 19 стран. Среди стран-дебютантов - Туркменистан.