На главной сцене "Славянского базара" режиссеры готовят музыкальную и очень красивую историю

Юбилейная дата обязывает к особому фестивальному размаху. 18 июля продолжатся проекты Дней Союзного государства, которые так полюбились зрителю.



В едином творческом порыве музыканты, танцевальные коллективы, художники, ремесленники. Чтобы собрать все цветы июля, нужно обязательно приехать в Витебск.

Жители и гости Витебска точно знают, чем занять себя в выходные. Афиша "Славянского базара" пестрит культурными событиями. На форуме продолжаются Дни молодежи. Представители всех регионов страны на себе прочувствовали тот самый фестивальный ритм.

"Шагал-карнавал" в Витебске

"Шагал-карнавал": фест уличного искусства

"Шагал-карнавал" по Витебску и дарил яркие эмоции. Центр города в распоряжении перформеров, уличных музыкантов, театров. Главное событие феста "На семи ветрах". Здесь декорации - это весь город.

"Союзное государство приглашает...": музыкальный подарок от артистов Беларуси и России

XXXV "Славянский базар" проходит под бурные овации на всех фестивальных локациях. А их десятки. Летний амфитеатр аплодирует любимым артистам из Беларуси и России. Общая память, духовная близость, неразрывная связь братских народов. Программа гала-концерта отражает знаковые даты в истории Союзного государства.

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

Этот звездный путь готовы пройти 19 участников конкурса исполнителей эстрадной песни. Счастливые номера для каждого вокалиста определил жребий. Наша Елена Кузнецова с мировым хитом выйдет на сцену 18-й.

Елена Кузнецова, представитель Беларуси на ХХХV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск":

"Мировой хит я пока не раскрываю. Я его изменила, он будет не такой, как был на национальном отборе. А славянский хит я представляла впервые в День Независимости Республики Беларусь. Это сложное произведение, состоящее из 3 частей".

18 июля главная площадка "Славянского базара" - Летний амфитеатр - в распоряжении конкурсантов. Режиссерская группа готовит на сцене музыкальную и очень красивую историю.