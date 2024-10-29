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На кинофестивале "Лістапад" известные советские актеры представили фильм "Гардемарины 1787. Мир"

Программа 30-го кинофестиваля "Лістапад" дарит всем киноманам возможность личного общения со звездами мирового масштаба.

Их имена входят не только в советскую хрестоматию кино, но и современную. Народные артисты Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей представили белорусской публике свой фильм "Гардемарины 1787. Мир". На показ пришли студенты профильных вузов, артисты театра и кино, киноведы и просто поклонники творчества. Свободных мест в зале не было.

О звездах "Лістапада" крупным планом смотрите 3 ноября вечером в специальном репортаже к юбилею кинофорума. Вспомним, каким был фестиваль 30 лет назад, и проанализируем нынешнее положение дел в киноиндустрии. Не пропустите в 19:20 в эфире "Первого информационного".

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