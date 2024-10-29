На кинофестивале "Лістапад" известные советские актеры представили фильм "Гардемарины 1787. Мир"

Их имена входят не только в советскую хрестоматию кино, но и современную. Народные артисты Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей представили белорусской публике свой фильм "Гардемарины 1787. Мир". На показ пришли студенты профильных вузов, артисты театра и кино, киноведы и просто поклонники творчества. Свободных мест в зале не было.