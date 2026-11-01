На кинофестивале "Лістапад" прошел День национального кино Индии

В Минске продолжается международный кинофестиваль "Лістапад".

В рамках Дня национального кино Индии в кинотеатре "Москва" белорусскому зрителю показали уже знакомую ленту "Ганди и дедушкино дерево".

Для искушенных кинолюбителей это долгожданная встреча. Минская публика уже видела эту картину на 30-м кинофестивале "Лістапад". Тогда картина покорила не только зрителей, но и членов жюри и забрала главный приз в номинации "Кино молодых".

Лента рассказывает о юной девушке, которая с помощью мирной философии борется за памятное дедушкино дерево.

"Тогда в Беларуси прошла мировая премьера. У вас мой фильм был показан впервые. Я очень люблю Беларусь. Здесь очень красиво и люди гостеприимны. Мне хочется приезжать сюда снова и снова", - поделилась режиссер фильма "Ганди и дедушкино дерево", член жюри конкурса "Лістападзік" Падмавати Маллади.

Падмавати Маллади

Ашок Кумар, Полномочный Посол Индии в Республике Беларусь: "Я очень счастлив быть сегодня здесь. Я благодарен правительству Беларуси за приглашение на просмотр нашего индийского кино. Фильм демонстрируется не первый раз в Беларуси. Я рад, что много энтузиастов и любителей кино пришли сегодня".

Ашок Кумар

День индийского кино сменит День национального кино Казахстана, в рамках которого в кинотеатре "Москва" будет показана кинолента "Тарлан".