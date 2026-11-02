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На "Лістападзе" обсудили пробелы в обучении будущих кинематографистов

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"Лістапад" пересек киноэкватор, но до первой кульминации XXXII Минского международного кинофестиваля еще 20 показов. Понедельник, 2 ноября, посвятили молодым кадрам. В Академии искусств прошел марафон мастер-классов, а также состоялся круглый стол о том, как дальше растить будущих кинематографистов.

Государства - участники СНГ вносят "Лістапад" в свои кинокалендари за год. Что ни премьера - то заявкой на минский кинофестиваль. Turkmenfilm, например, направил пять работ от молодых режиссеров.

Мамметназар Сапармырадов, директор объединения Turkmenfilm Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии: "Лістапад" - то место, где сближаются работы молодых режиссеров, операторов, которые могут показать свою работу, которые могут подчеркнуть тенденции, какие-то свои мысли. В прошлом году с Российской Федерацией снимали фильм "Высота". Там, по-моему, "Беларусьфильм" давал площадки для съемок. И наши актеры снимались в этом фильме. Сейчас будем разговаривать и будем думать, возможно, совместно что-то будем делать".

Кого привлечь на кинопроект - опытных и именитых? Или рискнуть и дать дорогу молодым? Дискуссия о кинообразовании развернулась в штаб-квартире Исполкома СНГ. Белорусские теоретики, режиссеры, менеджеры вели диалог с коллегами из России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Речь шла далеко не о внедрении высоких технологий в процессы обучения будущих Туровых и Бондарчуков.

Владимир Виноградов, директор НИИ киноискусства и кинообразования ВГИК имени С. А. Герасимова:

Владимир Виноградов, директор НИИ киноискусства и кинообразования ВГИК имени С. А. Герасимова: "Единственное, что требует длительного изучения, длительной работы со студентом - это прежде всего кинематографическое мышление, образное мышление. Я читаю лекции об истории отечественного кинематографа и всегда у меня есть несколько лекций о белорусском кинематографе с демонстрацией наиболее заметных фильмов, в том числе и Турова, и идет разговор о киноязыке и эстетике".

Бахтиер Якубов, проректор по науке и инновациям Государственного института искусств и культуры Узбекистана: "Все знают, что искусство - это самая главная духовность, самая главная мысль. Другие технические оснащения можно купить, можно сделать, а мысль, идею нужно найти. Это всегда было трудно и всегда было важно".

Отсутствие драматургов, что упакуют эти смыслы в сценарии на миллионы просмотров, - одна из главных проблем кинематографа сегодня. И дефицит творцов, подобных Островскому, актуален для всего мира.

Дмитрий Астрахан, кинорежиссер, художественный руководитель "Театра на Трубной" (Москва), заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Дмитрий Астрахан, кинорежиссер, художественный руководитель "Театра на Трубной" (Москва), заслуженный деятель искусств Российской Федерации: "Я скажу так: это не литература. Это не писатели, это драматурги, это другой вид искусства. Это надо четко понимать. Могут быть прекрасные писатели, но они могут при этом не быть хорошими драматургами. И наоборот, может быть прекрасный драматург и не быть писателем".

И вырастить эту основу, получить разнообразный драматургический материал - это главная задача, потому что так или иначе режиссеры работают с материалом. Это создает фундамент. Это как строить фундамент здания: либо оно дальше будет стоять, либо оно будет падать".

Относительное перекати-поле не только на режиссерских столах. Белорусская киноиндустрия испытывает голод в знании о дистрибуции кинопродукта (то есть, как сделать так, чтобы белорусы купили билет на свое кино).

Виталий Котовицкий, завкафедрой факультета театра, кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств: "Когда видят наши лица, нашу природу, наш быт - это очень важно. И если мы посмотрим на мировое кино, то увидим, как фильмы совсем маленьких стран вдруг становятся популярными в мире. И это не голливудский быт, оказывается. Да, это европейская страна, но там не голливудский быт. Там очень простой быт и лица у людей очень простые. И это притягивает, это очень интересно. Вот этот поиск самобытности, мне кажется, сейчас стоит основным вопросом".

Мало изучаем опыт и зарубежных кинорежиссеров, операторов. Но 2 ноября этот пробел постарались восполнить. Легендарный Анатолий Мукасей дал мастер-класс в Академии искусств. Мэтр привез нерастиражированный эпизод "Гардемаринов" и был готов ответить на любой вопрос. Но диалога с аудиторией не случилось.

Анатолий Мукасей, кинооператор, народный артист России: "Я вот посидел, послушал. Во-первых, больше я разговаривал. Вопросов было мало, причем вопросы самые примитивные. Я считаю, что ребята не очень любят свою профессию, потому что когда я занимался своей операторской профессией, я знал все. Они ничего не знают. Они не смотрят художников. Они не смотрят хорошие фильмы, поэтому не знаю, какое у них будет будущее. Может, какие-то есть ребята, талантливые".

"Как мне кажется, Анатолий Михайлович методы не особо рассказывал нам. Он больше показывал свои картины, которые он снял и которые я, например, не видел. Это повод задуматься насчет режиссерской насмотренности. Да, это очень полезно - то, что он показывал. Как-нибудь найду его фильмы посмотрю обязательно. Очень интересно", - поделился впечатлениями студент 1-го курса Белорусской государственной академии искусств Максим Таланин.

И такие встречи - повод задуматься, правильно ли "лепим" из зумеров будущих работников отечественной киноиндустрии. "Лістапад" расширяет кругозор сразу в пяти кинотеатрах Минска, а значит, нужно идти и смотреть - особенно молодым - как и о чем говорит киносообщество и с экранов, и лично, пока десант гостей готов к разговору.

Разделы:

КультураКино

Теги:

ЛістападКинофестиваль

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