На "Лістападзе" обсудили пробелы в обучении будущих кинематографистов

Краткий пересказ от ИИ

"Лістапад" пересек киноэкватор, но до первой кульминации XXXII Минского международного кинофестиваля еще 20 показов. Понедельник, 2 ноября, посвятили молодым кадрам. В Академии искусств прошел марафон мастер-классов, а также состоялся круглый стол о том, как дальше растить будущих кинематографистов.

Государства - участники СНГ вносят "Лістапад" в свои кинокалендари за год. Что ни премьера - то заявкой на минский кинофестиваль. Turkmenfilm, например, направил пять работ от молодых режиссеров.

Мамметназар Сапармырадов, директор объединения Turkmenfilm Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии: "Лістапад" - то место, где сближаются работы молодых режиссеров, операторов, которые могут показать свою работу, которые могут подчеркнуть тенденции, какие-то свои мысли. В прошлом году с Российской Федерацией снимали фильм "Высота". Там, по-моему, "Беларусьфильм" давал площадки для съемок. И наши актеры снимались в этом фильме. Сейчас будем разговаривать и будем думать, возможно, совместно что-то будем делать".

Кого привлечь на кинопроект - опытных и именитых? Или рискнуть и дать дорогу молодым? Дискуссия о кинообразовании развернулась в штаб-квартире Исполкома СНГ. Белорусские теоретики, режиссеры, менеджеры вели диалог с коллегами из России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Речь шла далеко не о внедрении высоких технологий в процессы обучения будущих Туровых и Бондарчуков.

Владимир Виноградов, директор НИИ киноискусства и кинообразования ВГИК имени С. А. Герасимова: "Единственное, что требует длительного изучения, длительной работы со студентом - это прежде всего кинематографическое мышление, образное мышление. Я читаю лекции об истории отечественного кинематографа и всегда у меня есть несколько лекций о белорусском кинематографе с демонстрацией наиболее заметных фильмов, в том числе и Турова, и идет разговор о киноязыке и эстетике".

Бахтиер Якубов, проректор по науке и инновациям Государственного института искусств и культуры Узбекистана: "Все знают, что искусство - это самая главная духовность, самая главная мысль. Другие технические оснащения можно купить, можно сделать, а мысль, идею нужно найти. Это всегда было трудно и всегда было важно".

Отсутствие драматургов, что упакуют эти смыслы в сценарии на миллионы просмотров, - одна из главных проблем кинематографа сегодня. И дефицит творцов, подобных Островскому, актуален для всего мира.

Дмитрий Астрахан, кинорежиссер, художественный руководитель "Театра на Трубной" (Москва), заслуженный деятель искусств Российской Федерации: "Я скажу так: это не литература. Это не писатели, это драматурги, это другой вид искусства. Это надо четко понимать. Могут быть прекрасные писатели, но они могут при этом не быть хорошими драматургами. И наоборот, может быть прекрасный драматург и не быть писателем".

И вырастить эту основу, получить разнообразный драматургический материал - это главная задача, потому что так или иначе режиссеры работают с материалом. Это создает фундамент. Это как строить фундамент здания: либо оно дальше будет стоять, либо оно будет падать".

Относительное перекати-поле не только на режиссерских столах. Белорусская киноиндустрия испытывает голод в знании о дистрибуции кинопродукта (то есть, как сделать так, чтобы белорусы купили билет на свое кино).

Виталий Котовицкий, завкафедрой факультета театра, кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств: "Когда видят наши лица, нашу природу, наш быт - это очень важно. И если мы посмотрим на мировое кино, то увидим, как фильмы совсем маленьких стран вдруг становятся популярными в мире. И это не голливудский быт, оказывается. Да, это европейская страна, но там не голливудский быт. Там очень простой быт и лица у людей очень простые. И это притягивает, это очень интересно. Вот этот поиск самобытности, мне кажется, сейчас стоит основным вопросом".

Мало изучаем опыт и зарубежных кинорежиссеров, операторов. Но 2 ноября этот пробел постарались восполнить. Легендарный Анатолий Мукасей дал мастер-класс в Академии искусств. Мэтр привез нерастиражированный эпизод "Гардемаринов" и был готов ответить на любой вопрос. Но диалога с аудиторией не случилось.

Анатолий Мукасей, кинооператор, народный артист России: "Я вот посидел, послушал. Во-первых, больше я разговаривал. Вопросов было мало, причем вопросы самые примитивные. Я считаю, что ребята не очень любят свою профессию, потому что когда я занимался своей операторской профессией, я знал все. Они ничего не знают. Они не смотрят художников. Они не смотрят хорошие фильмы, поэтому не знаю, какое у них будет будущее. Может, какие-то есть ребята, талантливые".

"Как мне кажется, Анатолий Михайлович методы не особо рассказывал нам. Он больше показывал свои картины, которые он снял и которые я, например, не видел. Это повод задуматься насчет режиссерской насмотренности. Да, это очень полезно - то, что он показывал. Как-нибудь найду его фильмы посмотрю обязательно. Очень интересно", - поделился впечатлениями студент 1-го курса Белорусской государственной академии искусств Максим Таланин.

И такие встречи - повод задуматься, правильно ли "лепим" из зумеров будущих работников отечественной киноиндустрии. "Лістапад" расширяет кругозор сразу в пяти кинотеатрах Минска, а значит, нужно идти и смотреть - особенно молодым - как и о чем говорит киносообщество и с экранов, и лично, пока десант гостей готов к разговору.