Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

На Минской международной книжной выставке-ярмарке презентуют лучшие белорусские произведения

Четвертый день Минской международной книжной выставки-ярмарки посвящен Беларуси. 15 марта проходят презентации лучших отечественных произведений. Среди новинок и книга "Символы суверенной Беларуси". 

культуралитература