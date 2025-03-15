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На Минской международной книжной выставке-ярмарке презентуют лучшие белорусские произведения
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книги2025-03-15T14:54:49.000000Z00
Четвертый день Минской международной книжной выставки-ярмарки посвящен Беларуси. 15 марта проходят презентации лучших отечественных произведений. Среди новинок и книга "Символы суверенной Беларуси".