На "Славянском базаре" дали старт работе Международного пресс-центра

Витебск находится в ожидании торжественного открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Его трансляцию покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

На главной локации международного форума, в Летнем амфитеатре, идут финальные приготовления. Гостей приглашают музеи, открыт кукольный квартал, а народные умельцы проводят мастер-классы и презентуют белорусскую культуру.

16 июля - самый насыщенный день юбилейного форума. Уже вечером в Летнем амфитеатре дадут старт XXXV "Славянскому базару". По традиции в день открытия работу начинает Международный пресс-центр. В распоряжении журналистов и блогеров находится одна из главных фестивальных локаций - Концертный зал "Витебск".

Интерес к "Славянскому базару" колоссальный. На XXXV форуме зафиксирован абсолютный рекорд по числу стран-участниц, а именно более 50. О новых победах форума, который призывает через искусство к миру и взаимопониманию, рассказывают представители полсотни СМИ. Новости из фестивального Витебска выходят на языках стран Европы, Африки, партнеров из СНГ и ШОС.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Они будут говорить о мире, дружбе, нормальных человеческих отношениях. Это самое важное, что несет фестиваль, проходящий под патронатом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы всегда рады видеть в Витебске журналистов, артистов, но самое важное - обычных людей".

Заместитель председателя Витебского облисполкома Алексей Гуйда отметил, что в фестивале также заинтересованы дипломаты, с которыми у белорусского государства налажены давние дружеские связи. А партнеры, желающие через "Славянский базар" создать, например, экономические связи, в том числе и с Витебским регионом, тоже присутствуют в фестивальном городе.

Весь год над фестивалем работает огромная команда. Именно журналисты отвечают за послевкусие праздника, и сегодня те, кто знает, где раздобыть эксклюзив и как успеть на все площадки, получат награды от министра информации и дирекции "Славянского базара".



Поздравления принимала и культурный обозреватель "Первого информационного" Лидия Заблоцкая. Много лет ее глазами телезритель видит яркую палитру фестиваля через специальные репортажи, "Актуальные интервью" и прямые включения.

Культурный обозреватель "Первого информационного" Лидия Заблоцкая

Лидия Заблоцкая:

"Жизнь культурного обозревателя движется от "Славянского базара" до "Славянского базара". Очень долго готовимся, за несколько месяцев. Это требует большой эмоциональной настройки. "Славянский базар" - самое яркое событие как для репортера, так и для артиста в прошлом".

XXXV фестиваль "Славянка" пишет свою историю аншлаговыми концертами в шеститысячных залах и на уютных пешеходных улицах. Художники, ремесленники, музыканты приехали в Витебск, который вдохновляет искусством.

Город полностью украшен к празднику. Сегодня стартовал фест уличного искусства "На семи ветрах". Он проходит на открытых локациях по всему городу.