На "Славянском базаре" проходит жеребьевка Международного эстрадного конкурса

"Славянский базар" продолжает дышать ритмом настоящего искреннего искусства. В концертном зале "Витебск" начинается жеребьевка конкурса эстрадных исполнителей, которая определит порядок выступления участников.

Фестивальная жизнь бьет ключом: события идут в режиме нон-стоп, а гости и участники признаются, что атмосфера праздника полностью захватывает. Конкурс эстрадных исполнителей традиционно остается одной из главных точек притяжения "Славянского базара", именно вокруг него строится основная интрига фестиваля.

Возле концертного зала "Витебск", где пройдет жеребьевка, участники уже погружены в предпраздничное настроение. Конкурсантка из Азербайджана призналась, что волнение, которое она испытывала до поездки, полностью ушло, как только она оказалась в Витебске.

"Я уже испытала волнение до поездки, потому что не представляла, что будет происходить тут. Но приехав сюда, я полностью расслабилась, полностью погрузилась в эту фестивальную атмосферу. Я стараюсь получать только удовольствие, никакого волнения. И очень жду не дождусь выступления", - поделилась эмоциями участница.

Рядом с конкурсанткой находится ее руководитель, который сам когда-то выходил на сцену "Славянского базара". Он не новичок на фестивале: мужчина уже в пятый раз приезжает в Беларусь, а впервые участвовал в "Славянском базаре" еще в 1998 году.

"Я уже знаю Беларусь. Уже пятый раз приезжаю в Беларусь, в Витебск. Обожаю. Я сюда приезжаю, я знаю, что это будет неделя кайфа, музыки, шикарной публики", - рассказал он.

Особое внимание он уделяет работе с залом. Наставляя своих подопечных перед выступлением, он подчеркивает важность контакта со зрителем: "Я даже на репетициях объясняю, что вот когда выходишь в зал, работай с залом побольше, потому что эту энергетику обратно будет зритель тебе давать. Здесь очень шикарная публика".

Гость отметил, что "Славянский базар" по праву считается одним из лучших и легендарных фестивалей, в этом он не открывает Америку, а лишь подтверждает общеизвестный факт.

На сцене концертного зала "Витебск" состоится жеребьевка, которая определит судьбу конкурсантов. Участники уже готовы покорять публику, а организаторы обещают, что конкурсная программа подарит зрителям множество ярких открытий.